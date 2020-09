Entkräftet im Klostergarten gelandet

Reilingen.Für Weißstörche ist der Monat August die Zeit des Aufbruchs zu neuen Zielen. Sie ziehen auf zwei unterschiedlichen Flugrouten gen Süden. Drei von vier Störchen wählen für ihren Zug in die afrikanischen Überwinterungsgebiete die östliche Route, die über den Bosporus in der Türkei in den Nahen Osten zunächst bis in den Sudan und dann weiter nach Tansania und sogar nach Südafrika führt.

Die Störche aus Südwestdeutschland nehmen gemeinsam mit ihren Artgenossen aus Frankreich, Spanien und der Schweiz die westliche Zugroute über Gibraltar und die Sahara, um in der westafrikanischen Sahelzone zwischen Senegal und Tschad den Winter zu verbringen. Auch der Reilinger Jungstorch „Chris“ war am Anfang August zu seiner ersten großen Reise aufgebrochen. Sie hat schon nach wenigen Tagen auf dem Gelände des Klosters Obermedlingen ein vorzeitiges, trauriges Ende gefunden. Storchenbetreuer Dieter Rösch hatte nach Tagen der Ungewissheit noch ein wenig Hoffnung, die sich aber jetzt zerschlagen hat.

Genaue Positionsdaten dank GPS

Als einer von 40 Jungstörchen in Baden-Württemberg war der Reilinger Weißstorch von der Vogelwarte Radolfzell mit einem solarbetriebenen GPS-Logger ausgestattet worden. Er sorgt dafür, dass die Flugroute des Weißstorchs exakt nachvollzogen werden kann.

„An den ersten beiden Tagen hat ,Chris‘ jeweils etwa 70 Kilometer zurückgelegt“, weiß Dieter Rösch dank der App „Animal Tracker“. Vom Nabu-Beauftragten Thomas Picke konnte er erfahren, dass „Chris“ bei seiner ersten Rast vom 6. auf den 7. August inmitten eines Pulks von 80 Jungstörchen beobachtet worden war, „leider im Umfeld von Müllkippen“. In den Folgetagen hielt sich der Jungstorch in der Nähe von Ulm an der Donau auf. Ernste Sorgen machte sich Dieter Rösch, als seit 21. August keine Bewegungsdaten mehr feststellbar waren.

Anhand der letzten Positionsdaten verschaffte sich eine Mitarbeiterin der Vogelwarte Radolfzell vor Ort Gewissheit. „Unser Jungstorch ist auf dem Gelände des Klosters Obermedlingen, zwischen Giengen an der Brenz und Gundelfingen an der Donau gelegen, in ziemlich abgemagertem Zustand verendet. „Der dortige Kirchenpfleger hat den Vogel in einer Ecke des Klosterhofes begraben“, hat Rösch erfahren. Zu den genaueren Umständen ständen noch ergänzende Informationen aus.

Keine mutwillige Quälerei

Rösch weist bei dieser Gelegenheit entschieden Mutmaßungen zurück, die das Anbringen des Senders sogar als Tierquälerei werten. Davon könne keine Rede sein, stellt der BUND-Ortsvereins Vorsitzende Hockenheimer Rheinebene fest. Der Sender habe ein Gewicht von lediglich 57 Gramm und stelle keinerlei Behinderung dar. Natürlich sei zu Recht die Frage zu stellen, ob eine solche Besenderung überhaupt sinnvoll und gerechtfertigt ist. Schließlich gebe es unzählige Daten aus Ringfunden, die eigentlich genügend Aussagen über das Zugverhalten des Weißstorches erlauben.

Aus wissenschaftlicher Sicht sei das Anbringen eines Senders aber dann zu befürworten, wenn damit entscheidende, neue Informationen möglich werden. Im Rahmen des Projektes „Icarus“, einer Tierbeobachtung aus dem All, könnten unglaublich viele Daten über die Internationale Raumstation (ISS) übertragen werden, was endlich eine lückenlose Beobachtung ermögliche.

Beobachtung vom Weltraum aus

Dr. Wolfgang Fiedler vom Max-Planck-Institut für Ornithologie, Leiter der Beringungszentrale und Tierschutzbeauftragter an der Vogelwarte Radolfzell erhofft sich durch das Projekt Antworten auf zahlreiche Fragen. „Wir möchten verstehen und vorhersagen, welche Entscheidungen Tiere auf ihren Reisen treffen, wie sie mit der sich stets wandelnden Umgebung interagieren und welche Konsequenzen ihre Wanderungen auf Ökosysteme und den Menschen haben.“ Beispielsweise sei von großem Interesse welche Teilpopulationen des Weißstorches zeigen welche Zugstrategie und wo liegen die Überwinterungsquartiere? Welche Vögel ziehen im Bereich von Zugscheiden in die eine oder in die andere Richtung und welche Konsequenzen hat das für sie? Wie läuft der Zug bei einem Jungvogel und in späteren Jahren ab? Welche Todesursachen bedrohen Störche im Verlauf ihres Lebens?

„Diese unvollständige Aufzählung spricht für sich“, stellt Dieter Rösch fest. Sie verdeutliche aber auch, dass hier nicht mutwillig ein Tier „gequält“ wurde, sondern die gewonnenen Informationen in ein verbessertes Artenschutzkonzept einfließen werden.

„Leider musste das ,Reilinger Storchenjahr‘ auf betrübliche Art und Weise enden“, bedauert Dieter Rösch das traurige Schicksal von „Chris“. Aber es gebe Aussicht auf ein hoffentlich glücklicheres Storchenjahr 2021. jd

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 05.09.2020