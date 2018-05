Entlastung für den ruhenden Verkehr

Anzeige

Reilingen.Seit zwei Jahren übt er eine magische Anziehungskraft auf den Nachwuchs aus: der am südlichen Ortsrand gelegene, abwechslungsreich gestaltete Kinder-Erlebnisbereich. Denn nicht nur die Kleinen aus der Gemeinde und der Nachbarschaft fühlen sich von dem attraktiven Spielareal angezogen, auch die begleitenden Erwachsenen schätzen die Rückzugsbereiche wie begrünte Freiflächen oder schattige Sitzgruppen. Kein Wunder also, wenn es an manchen Tagen auf dem Platz recht eng zugeht und die Parkmöglichkeiten im Umfeld an die Kapazitätsgrenze kommen. Bei beidseits im Straßenraum abgestellten Fahrzeugen hat der landwirtschaftliche Verkehr seine liebe Not, die Engstelle zu passieren. Immer wieder müssen Ausweichstrecken beansprucht werden, weil eine Durchfahrt schlicht unmöglich ist.

Begrenzte Parkdauer

Abhilfe verspricht ein von der Gemeinde provisorisch angelegter Stellplatz, der bis zu zehn Pkw aufnehmen kann. Er befindet sich in unmittelbarer Nähe der Spielflächen, direkt an der verlängerten Wörschgasse gelegen. „Dank des Entgegenkommens der Grundstückseigentümer können wir eine Teilfläche von 260 Quadratmetern interimsweise nutzen“, freut sich Bürgermeister Stefan Weisbrod.

Die beauftragte Bauunternehmung Grötz befestigt Abstellfläche mit einer 30 Zentimeter starken Feinschotterschicht. Die Tiefbauarbeiten sind nach Angaben der Verwaltung auf rund 4000 Euro veranschlagt.