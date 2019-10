Entscheidung wegen fehlender Vergleichbarkeit der Zahlen verschoben

Reilingen.Nicht ganz so reibungslos wie bei den Arbeitsgaben verlief am Ratstisch die Debatte über einen neuen Betriebs- und Instandhaltungsplan der Straßenbeleuchtung. Grund hierfür war zum einen, dass die zwei vorliegenden Angebote nicht unbedingt vergleichbar waren, zum anderen, dass am Tag der Sitzung noch ein drittes Angebot einging, dass in der Vorlage nicht mehr berücksichtigt werden

...