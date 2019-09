Er freut sich auf Proben mit Rea

Reilingen.„Wir haben die Sendung im Hotel geschaut, dort haben sie sogar ein Public Viewing mit allen Gästen veranstaltet“, sagt der sichtlich erfreute Marvin Merkhofer über die Ausstrahlung der Blind Auditions bei „The Voice of Germany“ am Sonntag, an denen er teilgenommen hat (wir berichteten). Gerade ist er mit seiner Band und drei weiteren Freunden in Spanien, um Urlaub zu machen. Aber auch hier

...