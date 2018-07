Anzeige

Reilingen.Am Anfang stand der Wunsch nach mehr Ruhe für die Familie: Mathias Stephan wohnte mit seiner Frau und den vier Kindern in Mannheim-Friedrichsfeld ganz nah an der Bahnlinie. Über eine Zeitungsanzeige wurde er aufmerksam auf ein Haus in der Schillerstraße – und seit zwei Jahren fühlen sich die Stephans in Reilingen sehr wohl. Kein Wunder, dass der 37-Jährige gerne wieder zur Zeitung griff, als es um seine berufliche Zukunft ging.

Bisher hatte der Kfz-Mechaniker, der seit 20 Jahren in dem Beruf tätig ist und vor acht Jahren den Meisterbrief erworben hat, im Betrieb seines Vaters in Mannheim gearbeitet. Als absehbar war, dass dieser sich aus dem Berufsleben zurückzieht, stand die Entscheidung an: übernehmen oder selbstständig Neues beginnen? Dann sah er die Anzeige zur Werkstatt in Reilingen . . .

Seit Anfang Juli ist Mathias Stephan einen Steinwurf von seinem Zuhause in seiner Meisterwerkstatt direkt an der Tankstelle in der Hauptstraße 145 für seine Kunden da. Noch fehlen die bestellten Schilder, die auf seinen Betrieb hinweisen, und beinahe täglich trifft noch weiteres Material ein, doch der Existenzgründer bietet bereits das gesamte Spektrum an Dienstleistungen rund ums Fahrzeug.