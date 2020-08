Er wollte nie im Mittelpunkt stehen

Reilingen.Trotz greller Hochsommersonne schien sich ein dunkler Trauerflor über die Gemeinde zu legen: Schockiert und traurig musste man in Reilingen zur Kenntnis nehmen – Bernhard Krämer ist tot. Der 67-Jährige war so etwas wie der Inbegriff eines Reilingers, die Liebe zur Heimat, zu Land und Leuten war die Grundlage all seiner Aktivitäten, die in vier Jahrzehnten kommunalpolitischen Wirkens deutlich wurden. Dies wurde ergänzt durch sein persönliches Engagement in vielen Bereichen des alltäglichen Lebens, wobei Bernhard Krämer für alle stets ein offenes Ohr hatte.

Krämer konnte zuhören, er verstand die Menschen vor Ort, er half, wenn er konnte, er gab Hilfe zur Selbsthilfe, sein Ratschlag, seine Meinung, sein Wort war gefragt. Und dies, obwohl Bernhard Krämer eher zu den ruhigen Menschen gehörte, die sich nie im Mittelpunkt sehen wollten, die niemals laut werden mussten, um gehört zu werden.

Mandat musste er niederlegen

Bernhard Krämer war über vier Jahrzehnte eng mit dem kommunalpolitischen Leben seiner Heimatgemeinde verbunden. Bereits mit 22 Jahren wurde er auf Anhieb in den Gemeinderat gewählt. Nach seiner Heirat mit Ingrid Dufrin, der Tochter des damaligen Gemeinderates Herbert Dufrin, musste er nach der Gemeindeordnung sein Mandat niederlegen.

Nach dem Rückzug seines Schwiegervaters hatte der Christdemokrat Krämer ab 1994 bei den folgenden Wahlen jeweils das beste Stimmergebnis, er vertrat die Interessen Reilingens und der Verwaltungsgemeinschaft auch im Kreistag des Rhein-Neckar-Kreises und war erster Bürgermeisterstellvertreter, mehrere Jahre war er auch Vorsitzender des CDU-Ortsverbandes.

Zwar zog sich Krämer, der Kriminaloberkommissar bei der Schwetzinger Kriminalpolizei war, 2009 aus dem Gemeinderat zurück, sein Einsatz für die Menschen und die Vereine blieb aber unverändert. Wohl fühlte er sich stets im Kreis geselliger Menschen, man erinnerte sich gerne an gemeinsame sportliche Aktivitäten, als Krämer beim damaligen Feldhandball im Tor stand, an die Zeit als Hobbyfußballer und man wusste natürlich von der Liebe Krämers zum Element Wasser.

Erlebnisse an Land und auf Wasser

Noch in relativ späten Jahren machte er den Bootsführerschein, der es ihm und seiner Frau Ingrid ermöglichte, auf Flüssen und Seen selbstständig unterwegs zu sein, der Bodensee rund um Meersburg hatte es den Krämers besonders angetan, die Urlaube mit dem Wohnmobil nach Mecklenburg und an die Ostsee waren für Bernhard Krämer stets herausfordernde Erlebnisse.

Und dennoch war, wie er es selbst immer wieder augenzwinkernd formulierte, das Schönste am Urlaub, danach wieder in Reilingen zuhause zu sein. Und genau hier zuhause in Reilingen, auf der Terrasse seines Hauses, begann das Drama, das seinem Leben ein tragisches Ende setzte. Ein Insektenstich führte innerhalb kürzester Zeit zu einem vollkommenen Herz-Kreislauf-Versagen, obwohl er sofort in eine Heidelberger Spezialklinik gekommen war. Alle ärztliche Kunst war vergebens, nach einem Monat auf der Intensivstation waren seine Kräfte zu Ende gegangen – Reilingen und die Kurpfalz sind um eine selbstlose und engagierte Persönlichkeit ärmer geworden.

