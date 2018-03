Erfolg dank intensiver Proben

Anzeige

Reilingen.Die Kapelle des Musikvereins eröffnete im „Reilinger Hof“ die Hauptversammlung mit Wahlen und Ehrungen mit dem „Kaiserjäger-Marsch“. Vorsitzender Richard Hartmann begrüßte über 30 Mitglieder und den Vorsitzenden des Blasmusikverbandes Rhein-Neckar, Günther Rauchmann.

In seinem Jahresbericht erinnerte der Vorsitzende an die für das Vereinsgeschehen wichtigen Ereignisse im vergangenen Jahr. So wurde das Mai-Waldfest angesichts des Wetters glücklicherweise an zwei Tagen durchgeführt. Im Oktober hatte der Verein zu seinem Jahresausflug nach Zell-Weierbach und Achern eingeladen. Der absolute Höhepunkt im Vereinsjahr war das Kirchenkonzert in der Wendelinuskirche Anfang Dezember. Dirigent Peter Ehringer, der das Vereinsorchester seit Anfang 2017 leitet, hatte ein zum Teil sehr anspruchsvolles Programm zusammengestellt und die Musiker hervorragend auf das Konzert vorbereitet. Die zahlreichen Zuhörer waren begeistert, teilt der Musikverein mit.

Vorstand und Geehrte Der Vorstand: Vorsitzender Richard Hartmann, zweiter Vorsitzender Karlheinz Askani, Kassier Volker Janisch, Schriftführer Jörg Wendolsky. Als Beisitzer wurden Willi Krüger, Adolf Hocker, Bodo Bramstaedt, Inge Marquardt, Dr. Reinhard Petzold und Daniel Askani gewählt. Die Geehrten: Ausgezeichnet wurden die Aktiven Peter Ehringer für 50 Jahre, Heike Eichmann-Grob für 20 Jahre und Joschua Hecker für zehn Jahre. 40 Jahre Mitglied sind Elfriede Hafner, Inge Marquardt und Heike Eichmann-Grob, 25 Jahre Axel Kern. Willi Krüger und Peter Ehringer, 50 Jahre, sowie Sigrid Werner, 40 Jahre Beisitzerin, wurde zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Intensive Jugendarbeit

Aus dem Bericht des Schriftführers Jörg Wendolsky ging hervor, dass der Verein am Jahresende 207 Mitglieder hatte. Zu- und Abgänge hielten sich die Waage. Die Kapelle bestand 2017 aus 30 Musikern. Acht junge Instrumentalisten befanden sich in Ausbildung und spielten teilweise in der Seniorenkapelle mit.