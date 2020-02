Erfolge mit dem Kart

Reilingen.Zur Mitgliederversammlung lud der Allgemeine Motorsport Club (AMC) im ADAC in den „Reilinger Hof“ ein. In seinem Rechenschaftsbericht ging Vorsitzender Gerd Römpert auf das vergangene Jahr ein und ließ die Veranstaltungen des AMC Revue passieren.

Bei seiner größten Veranstaltung, dem kurpfälzischen Automobil-Slalom-Wochenende, welches immer Ende März in Walldorf auf der Kartbahn stattfindet, habe erstmals in der Vereinsgeschichte der 15. Kurpfalz-Clubslalom sowie der 28. DMSB-Kurpfalz bereits drei Wochen vor der Veranstaltung volle Teilnehmerzahlen verzeichnet.

In der Gemeinde präsent

Nicht mehr aus dem Vereinskalender wegzudenken sei das sehr beliebte Ein-Stunden-Rennen in Walldorf mit Leihkarts – dabei wurde erneut um jeden Zentimeter hart aber fair gekämpft. Auch auf die Hitzeschlacht am 30. Juni beim 29. Jugend-Kart-Slalom sowie den 6. Klaus-Münd-Gedächtnis-Slalom ging der Vorsitzende ein.

Beim Sommerfest konnte Vorsitzender Römpert viele Mitglieder, Freunde des Vereins sowie Sponsoren begrüßen. Sehr großen Wert lege der Verein auf die Verkehrserziehung, so wurden im vergangenen Jahr zwei Fahrrad-Turniere in den Reilinger und Hockenheimer Schulen und etliche Verkehrsschulungen durchgeführt.

Zum Ferienprogramm in der ersten Ferienwoche bei erneut hochsommerlichen Temperaturen, habe der Verein nahezu 40 Teilnehmer begrüßen können, die an der Fahrrad-Rallye in vier Gruppen teilnahmen. Ein besonderes Erlebnis sei der Vereinsausflug nach Heilbronn zur Experimenta gewesen und erneut habe sich der Verein am Straßenfest beteiligt.

Der Vorsitzende lobte die gute Kooperation zu den Schulen und zum Kindergarten, aber auch die gute Zusammenarbeit mit dem MSC Walldorf, der dem AMC wöchentlich unentgeltlich die Trainingsmöglichkeit für seine Nachwuchsfahrer bereitstelle, sowie zum MSC Oftersheim und AMC Kronau, die bei Bedarf den AMC mit Trainingsgeländen unterstützen.

Zum Schluss gab Römpert den aktuellen Mitgliederstand bekannt und betonte, dass der AMC einer der ganz wenigen Vereine in der Region Nordbaden sei, der es schaffe, ständig einen Mitgliederzuwachs zu verzeichnen.

Geordnete Finanzen

Beim Bericht des Schatzmeisters berichtete Stellvertreter Dennis Müller Scarciglia detailliert über die Einnahmen und Ausgaben des Vereins. Der Verein habe in drei große Pavillons, zwei große Sonnenschirme, einen neuen Jugendkart, einen Laptop, einen Gasgrill und für seine aktiven Fahrer in Helmtaschen investiert. Die beiden Kassenprüfer bestätigten die einwandfreie Kassenführung.

Dem Bericht des Sportleiters Jürgen Römpert waren zahlreiche Erfolge zu entnehmen. Schließlich sei es eines der erfolgreichsten Sportjahre seit Vereinsgründung 1976 gewesen. Für das kommende Jahr gab Jürgen Römpert bekannt, dass es Ziel sei, an die Erfolge der Vorsaison anzuknüpfen.

Auf Vorschlag des Vorsitzenden wurden die Mitgliedsbeiträge einstimmig belassen wie bisher.

Für 25 Jahre Mitgliedschaft im AMC wurden Familie Schifferdecker zwei Präsente überreicht. Der auf eigenen Wunsch ausgeschiedene langjährige zweite Vorsitzende Jens Kilian wurde mit einem Gutschein für seine geleistete Tätigkeit um den AMC belohnt. Auf stolze 40 Jahre im Vorstand blickt Sportleiter Jürgen Römpert zurück, dem ebenfalls ein Gutschein überreicht wurde. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 28.02.2020