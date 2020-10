Ergebnisse sollen Ansporn für mehr Bewegung sein

Reilingen.Unter dem Motto „Macht alle mit“ hatte der Turnerbund Germania (TBG) zu einem nicht alltäglichen Sporttag eingeladen. Da insgesamt 24 Kinder und 17 Erwachsene daran teilnahmen, wurden sie unter Beachtung der Hygieneregeln in Kleingruppen von bis zu vier Personen eingeteilt. Zusätzlich wurden bestimmte Zeiten vorgegeben, sodass alle zeitversetzt ohne große Verzögerung beginnen konnten.

Alle Teilnehmer wurden zunächst von Sabrina und Marcel registriert. Danach wurden die Kinder von den Trainerinnen Claudia und Anna im Spiegelsaal empfangen. Mit großem Eifer absolvierten sie vorgegebene Übungen an den aufgestellten Geräten.

Sinnesorgane getestet

Auch die Sinnesorgane wurden getestet. So mussten sie verschiedene Gerüche erkennen und durch Hineingreifen in einen Beutel bestimmte Gegenstände ertasten. Den Kindern machte es sichtlich Spaß, am Ende durften sie noch eine Medaille und Urkunde stolz mit nach Hause nehmen.

Gleichzeitig konnten deren Eltern und andere Erwachsene im Nebenraum den Parcours des Profils I durchlaufen. Von den Trainern Brigitte, Kuni und Winfried erfolgte eine kurze Einweisung zu den einzelnen Stationen. Dabei ging es um Ausdauer, Kraft, Koordination und Beweglichkeit, alles Fähigkeiten auf die es im Alltag ankommt.

Wissenschaftliche Auswertung

Da alle Teilnehmer mit der wissenschaftlichen Auswertung ihrer Ergebnisse einverstanden waren, wurden diese online direkt an die Auswertestelle des Erasmusprogrammes der Europäischen Union übersandt. Auch war es wichtig, Sinn und Zweck des Europäischen Fitnessabzeichen zu erklären. Die Teilnehmer sollen ihre Stärken und Schwächen erkennen und sie sollen animiert werden, mehr Sport zu treiben.

Da alle Helfer auch Trainer sind, ließen sie es sich nicht nehmen die Übungen des sehr anspruchsvollen Profils II zu absolvieren, diese wurden mit Bravour bestanden, was zwischenzeitlich von der Auswertestelle bestätigt wurde. zg

