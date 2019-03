Erkennen, wo die eigenen Stärken liegen

Reilingen.Was möchte ich später einmal machen? Für Schüler, denen das ganze Leben noch offen steht, eine Überlegung mit weitreichenden Folgen. Zumal gerade bei der Berufswahl nicht immer offensichtlich ist, ob Wunsch und Neigung deckungsgleich sind. Hier Hilfestellung zu geben, ist der Ansatzpunkt des Berufeparcours der Schillerschule.

Den Berufeparcours richtet die Schule jährlich im Wechsel mit Partnerschulen in Diehlheim und Neckargemünd aus, nun waren rund 85 Schüler in Reilingen zu Gast, wo der Parcours in Schule und Mannherz-Halle ausgetragen wurde. Zielgruppe sind die Achtklässler, bei denen die Frage, was später, langsam konkrete Formen annimmt, wie Lehrer Philipp Seitz, der den Parcours zusammen mit seinem Kollegen Kurt Heißwolf organisierte, betont.

In Theorie und Praxis

Unterteilt war der Vormittag in einen theoretischen und praktischen Teil, der von den Schülerinnen und Schülern im Wechsel durchlaufen wurde. Den Part der Theorie übernahmen die Agentur für Arbeit, die örtliche Sparkasse, die Handwerkskammer und die AOK sowie der Internationale Bund für Freiwilligendienste. In den angebotenen fünf Workshops erhielten die Schüler Antworten zu Fragen rund ums Thema Beruf.

Dann wurde es spannend, es ging in die Mannherz-Halle, wo der eigentliche Parcours aufgebaut war. Mit von der Partie waren örtliche Firmen, der Malerbetrieb Seiler, Stanz-Technik Hoffmann, Zimmerei Marquetant und Hörcenter Bickle, bei denen die Kinder das Handwerk buchstäblich erfahren konnten.

Und es gab den Parcours, bei dem anhand von Aufgaben in die verschiedenen Berufe, ob Handwerk, kaufmännischer oder technischer Beruf, hingeschnuppert werden konnte. An Friseurpuppen durften Zöpfe geflochten werden, es galt Servietten zu falten oder Rechenaufgaben zu lösen.

Für jede richtige Lösung gab es Punkte, doch diese waren Nebensache, wichtiger war, wie die Schüler sich selbst bei der Lösung der Aufgaben einschätzten. Diese Einordnungen liefern im Gespräch zwischen Schüler und Lehrer wichtige Fingerzeige, wo die Stärken liegen, welche Richtung in Sachen Berufswahl eingeschlagen werden soll. So ganz nebenbei wird dabei auch eine Lanze für das Handwerk gebrochen, merkt das eine oder andere Kind, dass es manuelle Fähigkeiten besitzt.

Auf jeden Fall ist der Berufeparcours ein wichtiger Baustein auf dem Weg hin zum passenden Beruf – und der sollte schon passen, immerhin bildet er die Grundlage für das weitere Leben der Jugendlichen. Weshalb auf das Thema Berufswahl bei der Schillerschule großer Wert gelegt wird.

