Erlös der Apfelregatta wird in Spielsachen investiert

Reilingen.Die Apfelregatta des Obst- und Gartenbauvereins Reilingen war Anfang September ein voller Erfolg für Groß und Klein und natürlich auch für den Verein selbst (wir berichteten).

Doch ist es diesem wichtig, mit dem Erfolg auch Gutes zu tun. Und so dürfen sich die Reilinger Kindergärten seit vielen Jahren in der Herbstzeit über eine Spende freuen.

In diesem Jahr lud die Kinderkrippe Postillion die Vertreter der Reilinger Kindergärten und die großzügigen Spender in ihre Räume ein und gaben der Übergabe ein feierliches Ambiente. Karl Bickle bedankte sich dafür, dass die Kindergärten und ihre Erzieherinnen jedes Jahr aufs Neue fleißig Schiffchen und Boote bauen, die am Sonntag des Gartenfestes das Rennen auf dem Reilinger Kraichbach aufnehmen. Der Fleiß und das Herzblut, das die Kinder und die Erzieherinnen in das Projekt stecken, entgeht am großen Tag des Rennens niemanden und dafür werden die Kindergärten jedes Jahr mit dem Erlös aus dem Verkauf der Apfellose beschenkt.

Was die Kindergärten mit den Spenden beschaffen, ist ihnen selbst überlassen, doch der Obst- und Gartenbauverein weiß ganz genau, dass sich die Reilinger Kinder wieder über tolle Dinge freuen dürfen, die ihren Kindergartenalltag bereichern werden. kd

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 07.12.2019