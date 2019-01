Erlös vom Advent an Hospiz gespendet

Reilingen.Die Kommunale Betreuung der Gemeinde hat im Dezember erstmals am Adventsmarkt teilgenommen. Das Angebot richtete sich vor allem an Grundschulkinder: Weihnachtstüten basteln und Weihnachtskugeln gestalten. Wer wollte, konnte freiwillig spenden, für das Hospiz Agape in Wiesloch. Im Auftrag der Gemeinde kann Sven Seiler 320 Euro an das Hospiz Agape überreichen, welche auf dem Adventsmarkt gesammelt wurden.

Das Hospiz ist in der unmittelbaren Nachbarschaft. Dazu kommt, dass nicht wenige Kinder mit Tod und Krankheit konfrontiert werden, meistens unvermittelt, oft bei hochbetagten Verwandten, aber manchmal mit Ereignissen, die so nicht vorhersehbar waren. Zum Leben gehört das Lebensende dazu, häufig aus dem Bewusstsein verdrängt.

Die Kommunale Betreuung möchte mit der Spende an das Hospiz Agape vor allem ein Zeichen setzen: Für mehr Menschlichkeit und für mehr Solidarität für die Menschen, welche nicht gerade in der Sonne stehen. In ihrer täglichen Arbeit versucht die Kommunale Betreuung die Menschlichkeit zu leben, durch das Verhalten und Handeln gegenüber den Kindern im Alltag. Menschlichkeit ist das gemeinsame Ziel. Sven Seiler dankt allen Kindern, die sich alleine oder mit ihren Eltern beteiligt haben. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 18.01.2019