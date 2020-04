Ernte bleibt auf dem Acker

Reilingen.Peter Geng ist Vorsitzender des Förderkreises Spargelbau und mit den Sorgen seiner Erzeugerkollegen bestens vertraut. Die Landwirte seien bereit, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um eine Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Nur mit dem Hilfsangebot von Jugendlichen, freigestellten Kellnern oder Gastronomen, sei die Ernte aber nicht zu schultern.

„Das kann nicht funktionieren“, ist Peter Geng überzeugt. Viele wüssten nicht, auf was sie sich da einlassen und kämen sehr schnell an ihre Leistungsgrenzen. „Und was machen wir, wenn die Universitäten mitten in der Ernte wieder ihre Lehrsäle öffnen“? Einen Einbruch erwartet Geng auch auf Verbraucherseite. Kantinen und Restaurants hätten geschlossen. Private Verbraucher und Freiberufler müssten mit dem Geld sparsamer umgehen. Für seinen Hof am „Reilinger See“ hat er deshalb die Reißleine gezogen. Er ebnet seine Spargeldämme ein und lässt die diesjährige Spargelsaison ausfallen. Mit gemischten Gefühlen beobachtet auch Landwirt Klaus Schröder die täglich wechselnde Lage. Ihm ist es mit einiger Mühe gelungen, wenigstens einen kleinen Teil der osteuropäischen Erntehelfer zu rekrutieren. Das sei aber nur ein Tropfen auf dem heißen Stein.

Neun von 25 Erntehelfern

„Für unsere Spargelflächen benötigen wir rund 25 Hilfskräfte, momentan können wir aber nur über neun verfügen“. Mit dem reduzierten Helferstamm versuche man „zu leisten, was zu leisten geht“. Landwirt Rainer Astor benötigt rund zehn zuverlässige Erntehelfer, um seine Spargelfelder fachgerecht bewirtschaften zu können. „Viele Freiwillige, die sich jetzt melden, haben ein Problem mit den Arbeitsbedingungen oder überzogene Lohnvorstellungen“, schildert er seine Erfahrungen. Aufgeben kommt aber für ihn nicht in Frage. Notfalls müsse er sich eben beim Spargelstechen auf einige wenige Reihen beschränken. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 09.04.2020