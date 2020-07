Erste Bewohner sind da

Reilingen.Ein Hallo der besonderen Art gab es zur Begrüßung der ersten Bewohner des Seniorenzentrums Am Feldrain. Mit einem großen Stelldichein überraschten die Kinder des benachbarten Kindergartens „Haus der kleinen Hasen“ die fünf ersten Seniorinnen, die am Mittwoch die Einrichtung offiziell in Betrieb genommen haben. „Hallo, hallo, schön, dass Ihr da seid“ sangen die Kinder zur Begrüßung. „Wir Nachbarn freuen uns mit Ihnen“, so Lisa Laag, Leiterin des Kindergartens, mit einem von den Kindern selbst gestalteten Bildpräsent mit dem schönen Wunsch „Stein und Mörtel bauen ein Haus, Geist und Liebe schmücken es aus“.

„Schöner kann ein Willkommen nicht sein“, stellte auch Einrichtungsleiterin Elies Pastrik mit ihren Mitarbeitern fest und freute sich über die zukünftige Kooperation mit der Kita. „Fühlen Sie sich wohl bei uns“, rief Pastrik gemeinsam mit Eric Seger, Pflegedienstleitung, den Bewohnerinnen zu. „Im Herten gefällt es uns“, sagte Elfriede Schotter als erste Bewohnerin ganz stolz mit Blick auf ihren Urenkel Vince Drexler, der bei den „Kleinen Hasen“ für seine Uroma gerne mitsang. „Wir sind ganz sprachlos, so einen großen Bahnhof hätten wir für uns nicht erwartet“, sagte Lydia Koch überrascht vom Auftritt des Kindergartens. Bürgermeister Stefan Weisbrod begrüßte die Bewohner mit einem sommerlichen Blumengruß im Namen des Gemeinderates: „Mich macht es heute Vormittag sehr stolz, dass wir nun unseren Reilingern auch im hohen Alter eine Heimat in ihrem Zuhause anbieten können.“ zg

