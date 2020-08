Es duftet nach Wald

Die Kinder freuen sich über das neue Naturmaterial. © Kindergarten

Reilingen.Für die „Kleinen Sterne“ gab es eine schöne Bereicherung, um den Garten attraktiver zu gestalten. Volker Böning vom Forstrevier Waghäuseler Wald hatte eine große Lieferung dabei: ganz viele unterschiedlich große Baumscheiben. Fleißig wurden sie von den Kindern auf dem Rasen ausgelegt und als Balancierparcour getestet. Was man damit noch alles so tun kann, werden sie in den nächsten Wochen erkunden. Gespannt sind die Erzieher auf fantasievolle Bauwerke.

Der Kindergarten bedankt sich bei Volker Böning. Das natürliche und variable Material kann so noch viele kreative Ideen beim Spielen bringen. Und nebenbei verströmt das Holz noch immer den Duft nach Wald, freuen sich die Mitarbeiter und Kinder. zg

