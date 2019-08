Es geht zur Buga in die Blütenpracht

Reilingen.Die Gemeinde lädt alle Senioren zu einem Ausflug zur Bundesgartenschau in Heilbronn ein. Den Teilnehmern bleibt Zeit, um das Gelände zu erkunden. Abfahrt ist morgens am Parkplatz der Fritz-Mannherz-Halle neben dem Oberlin-Kindergarten. Ein Bus steht dort ab 9 Uhr bereit, weitere fahren wie der Linienbus die Behelfshaltestelle Rathaus (gegenüber dem „Engel“), die Hauptstraße 108 (alte Postfiliale), Speyerer Straße „Trafostation“ sowie in der Speyerer Straße den Katholischen Kindergarten und schließlich die Haydnallee an.

Der Beitrag von 15 Euro ist bei Anmeldung zu entrichten und beinhaltet die Busfahrt, ein kleines Frühstück sowie den Eintritt in die Buga. Wer einen Schwerbehindertenausweis ab GdB 50 hat und diesen beim Ausflug bei sich führt, muss nur 5 Euro zahlen. Den Abschluss bildet das Abendessen gegen 17 Uhr im „Brauhaus Jupiter“ in Sinsheim-Steinsfurt. Ankunft zurück wird gegen 20 Uhr sein. Anmeldungen werden ab Montag, 26. August, im Rathaus von Sandra Schmidt (Telefon 06205/95 21 32) und Ute Heger (Telefon 06205/95 21 12), Zimmer 213/213a, entgegengenommen. Die Verwaltung bittet um persönliche Vorsprache, damit Interessierte das Abendessen wählen und ihre Anmeldebestätigung entgegennehmen können. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 16.08.2019