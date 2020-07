Es gibt Desinfektionsmittel statt Weihwasser

Reilingen.Lange Zeit konnten die Gottesdienste nur im Fernsehen oder per Livestream verfolgt werden und die Freude war groß, als in Baden-Württemberg verkündet wurde, dass die Kirchen wieder geöffnet werden, um gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Auch in Reilingen dürfen Pfarrerin Eva Leonhardt und Kaplan Tobias Springer seit einigen Wochen wieder mit ihrer Gemeinde zusammen feiern, müssen dabei aber die

...