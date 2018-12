Es wird neuer Wohnraum geschaffen

Reilingen.Das alte Martin-Luther-Haus in der Alten Friedhofstraße 3 ist Geschichte. Von dem 120 Jahre alten Gemäuer ist nach zwei Wochen Baggereinsatz nicht mehr allzu viel zu sehen. Bis Anfang November war der seit über 80 Jahren von der evangelischen Kirchengemeinde als Gemeindehaus genutzte Komplex vollständig geräumt und aller recycelbaren oder zu entsorgenden Einbauteile entledigt. Dort, wo sich früher Fenster und Türen befanden, gähnten nur noch Löcher in der Wand. Auch Dachziegel und Gebälk waren abgenommen und für Abnehmer separiert. Die verbliebene Gebäudehülle erwartete in der zweiten Novemberwoche den Abrissbagger. Er reißt die Außenmauern sukzessive ein. Bis Weihnachten sollen auch die letzten Mauerreste beseitigt sein.

Baustart für Familien

Mittlerweile konkretisieren sich die Neubaupläne der Firma „RC Raumconzept“ aus Waghäusel. Das Unternehmen will auf der geräumten Fläche von rund 1280 Quadratmetern neuen Wohnraum schaffen und vier Einfamilienhäuser errichten. Erschlossen wird das Areal über eine neu zu bauende Stichstraße mit Wendebereich. Von Geschäftsführerin Diana Gromer war zu erfahren, dass die Bauarbeiten im Verlauf des Frühjahrs starten sollen. jd

