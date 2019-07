„Essen muss schmecken und satt machen“

Reilingen.Natürlich hatte Ernährungsexperte Patric Heizmann bei seinem Auftritt „. . . im Stroh“ beim Verein der Landfrauen auf dem Seehof der Familie Geng eine Übung mitgebracht, mit der sich leicht Kalorien reduzieren lassen: Aufrecht hinsetzen, dann den Kopf nach links so weit es geht und das Gleiche auf der rechten Seite, samt Wiederholungen. Diese Übung sei anzuwenden, bekomme man ein Stück Kuchen oder Torte angeboten – einfach mal den Kopfschütteln, Nein sagen.

Heizmann ist kein Drill-Sergeant, keiner der die Menschen mit Workouts oder Fantasiediäten in von Klum‘schen „Hautständern“ vorgelebte Traumfiguren zwängen will, nein, er appelliert an den gesunden Menschenverstand, zeigt Zusammenhänge auf und macht auf überaus unterhaltsame Art deutlich, dass Gewicht und Wohlfühlen durchaus mit Themen wie Nachhaltigkeit und bewusste Ernährung in Zusammenhang stehen. In seiner Welt gibt es nur zwei Maximen: Es muss schmecken und es muss lange satt machen. Hinzu kommt als unabdingbare Grundlage die Bewegung und schon schrumpft der XXL-Körper in Richtung Wunschgewicht.

Fans aus Freiburg mit dabei

Heizmann weilte zum zweiten Mal im Stroh, hatte seine Sache beim ersten Mal scheinbar gut gemacht, denn die Scheune war fast bis auf den letzten Platz gefüllt, sogar eine dreißigköpfige Fangruppe aus Freiburg hatte den Weg nach Reilingen gefunden und Blockerin Sally ließ es sich nicht nehmen, Tipps aus erster Hand zu erhalten.

Sabine Petzold und Claudia Geng, die den Abend sehr unterhaltsam moderierten, fast schon selbst als Duo einen Abend bestreiten können, lobten den Ernährungsexperten über den grünen Klee, bei Landfrauen nicht unpassend, und bescheinigten ihm, zu sagen, wohin der Weg geht. Auch wenn sie rückblickend auf die vergangenen drei Jahre seit der Premiere von Heizmann im Stroh einräumten, diesem nicht immer zu folgen.

Ganz wichtig: Kochen lernen

Heizmann siehts gelassen, er will Denkanstöße geben, mit Irrtümern und Vorurteilen aufräumen, die am Ende zur Gewichstvermehrung statt -reduktion führen. Dabei hatte er zwei Feindbilder – Diäten, die er allesamt verdammt, und Waagen, diese „Bodenschlampen, die nur die Erdanziehung anzeigen“. Er empfiehlt stattdessen, sich nackt vor den Spiegel zu stellen und eine Minute mit dem Körper zu wackeln. Wer dies eine Minute durchhalte ohne in Tränen auszubrechen oder einen Lachkrampf zu erleiden, mit dem sei alles in Ordnung, scherzt er. Wobei es ihm ernsthaft darum geht, das Bild von schönen, schlanken Menschen, das täglich suggeriert wird, zu zerstören.

Und nein, bekennt er, er hat nichts Neues mitgebracht – „ihr wisst doch alles“ forderte er die Zuhörer auf, den gesunden Menschenverstand einzuschalten: „Geht gut einkaufen und lernt Kochen.“ Einen Tipp hat er noch am Rande - nie hungrig einkaufen gehen. Das sei wie betrunken flirten – mit dem Kater komme die Bestürzung über das, was man abgeschleppt hat.

Gut einkaufen – auch hier hat Heizmann einen Tipp: Die Liste der Inhaltsstoffe sollte nicht mehr als fünf Zutaten umfassen, ansonsten gehört das Lebensmittel zum „Diabetes-Typ2-Starterset“. Fertigprodukte sind in diesem Zusammenhang der Anfang vom Ende.

Bleibt das zweite Heizmann‘sche Credo – Essen muss satt machen. Ein Anspruch, dem man mit Kohlenhydraten nicht gerecht wird – „wir essen zuviel Zucker und Weißmehl“. Der Fitnesscoach macht diese am Beispiel einer Brezel deutlich, die den Blutzuckerspiegel in die Höhe treibt, das Gehirn reagiert mit Glückshormonen, der Körper mit Insulin, das den Zucker speichert, vornehmlich in den Fettzellen, das Hirn kommt auf Entzug, schreit nach mehr – die nächste Brezel muss her: „Einer der Hauptgründe, warum wir immer kuscheliger werden“.

Auf Kohlenhydrate verzichten

Sein Gegenmittel: Umverteilen auf dem Teller. Die Beilagen – Kartoffeln, Reis oder Nudeln – austauschen gegen Gemüse. Dazu eine fettreiche Soße und schon passt die Mischung. Stichwort Fett – nein, davor hat Heizmann keine Angst, klar, Nüsse, können fettmachen, scherzt er, aber nur in Schoko eingehüllt. Immerhin, gibt er zu bedenken, die Altvorderen haben noch ihr Fett verzehrt, „uns hat die Angst vor Fett fett gemacht.“ In seinen Augen ein Erfolg der Lebensmittelindustrie, Fett wird ranzig, ist weniger lange haltbar, die den Geschmacksträger gegen einen anderen ausgetauscht hat, den Zucker, die Geißel der Menschheit.

Er hingegen plädiert für hochwertige Fette und fettreiche Eiweißquellen, beispielsweise Käse. Nur echter sollte es sein, kein Analogkäse, da schwinge schon das Wort anal mit, das kann nicht sein.

Eiweiß ist für ihn überhaupt das Allheilmittel schlechthin, allein die menschliche Immunabwehr bestehe im Durchschnitt aus 1,5 Kilogramm Eiweiß. Ob Hormone, die auch das Glücksgefühl steuern, oder Muskeln – der Körper ist auf Einweiß angewiesen. Am besten ist für Heizmann Fisch, möglichst fettreicher Lachs. Oder Hülsenfrüchte, pflanzliche Proteine, bei denen auch die Vegetarier zu ihrem Recht kommen.

Fleisch will er nicht verdammen, doch in Maßen genießen. „Wir essen zu viel, weil es zu billig ist“, warnte er vor Fleisch, das billiger ist als Katzenfutter. „Wir müssen mehr in qualitative Lebensmittel investieren“, fordert er, was auch für Eier gelte - „ein Ei für zehn Cent“ ist in seinen Augen Tierquälerei. Gleiches gilt für Milch, die obendrein wie ihre Produkte nie in der Magerversion konsumiert werden sollte.

Ansonsten könne man nicht genug Eier essen, die Irrmeinung über gefährliches Cholesterin stamme aus Versuchen mit Kaninchen, auf die dies sehr wohl zutreffe, nicht jedoch auf Menschen.

„Turne bis zur Urne“

Eiweiß, Fett, viel Trinken, vornehmlich Wasser, hochwertige Lebensmittel und schmackhaftes, sattmachendes Essen, auf diese Eckpunkte lassen sich die Ratschläge von Heizmann bündeln. Und dazu kommt jede Menge Sport, „turne bis zur Urne“. Wobei er Sport meint, kein „Schneckenstechen“ oder Treibholz spielen im Wasser, schwitzen sei keine Krankheit.

Wichtig sei, den Fettstoffwechsel anzuregen, weshalb man keinen leichten Brennstoff, Kohlenhydrate oder Alkohol, vor dem Sport zu sich nehmen sollte. Stichwort Alkohol – wer einen Dämmerschoppen zu sich nimmt, dessen Körper verbrennt nachts Kohlenhydrate, die Fettverbrennung ruht. Die übrigens wiederum vom Eiweiß befeuert wird.

Heizmann rät zu leichten, regelmäßigen Übungen, die nicht überfordern, die schnell Erfolge zeigen und den Probanden bei der Stange halten, in dadurch motivieren. Wichtig auch, eine punktuelle Fettreduktion gibt es nicht, Training wirkt immer auf den ganzen Körper, sonst hätte Kaugummikauer ein Doppelkinn.

