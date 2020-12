Essen wird täglich frisch gekocht

Reilingen.Der Fahrplan für die Inbetriebnahme der neuen Schulmensa an der Friedrich-von-Schiller-Gemeinschaftsschule steht. Das Edelstahlmöbel der professionell ausgestatteten Gastro-Küche ist betriebsfertig aufgestellt. Mensa und Küche werden mit dem voraussichtlichen Ende der Weihnachtsferien am Montag, 11. Januar, in Betrieb genommen. Damit ist der letzte Baustein ins Gebäude der Gemeinschaftsschule eingefügt, der Anbau komplett.

Am Montag konnte die Übernahme der kompletten Kücheneinrichtung erfolgen. Sie lag mit der Anwesenheit von zwei Technikern der Johann-Tischer-GmbH und Diplom-Betriebswirt Michael Krauser vom planenden Ingenieurbüro Seewöster in kompetenten Händen.

Mit dabei war Sven Seiler in seiner Eigenschaft als Leiter der Kommunalen Betreuung. Er hat die organisatorischen Abläufe für den anstehenden Wechsel vom alten auf den neuen Küchenstandort zu verantworten. Für ihn steht fest: „Wir werden für die Notbetreuung noch bis 18. Dezember kochen und parallel in die neue, der Mensa angeschlossenen Küche umziehen“.

Kurzfristig zweigleisig

Wenn denn die Entwicklung der Corona-Pandemie zu keinen weitergehenden Einschränkungen führe, könne zum voraussichtlichen Schulstart am Montag, 11. Januar, in den neuen Küchenräumen gekocht werden, so Seiler zuversichtlich. „Vorübergehend werden wir dann die Kinder sowohl in der neuen Mensa, als auch noch in den bisher genutzten Räumen der Fritz-Mannherz-Hallen verköstigen“, kündigt Seiler an.

Damit wolle man sicherstellen, dass sich die Kinder sukzessive an die veränderten Abläufe gewöhnen können und sich die Klassenstufen nicht vermischen. jd

