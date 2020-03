Experte beleuchtet Weinbrenner-Stil

Reilingen.Die evangelische Kirche feiert ihr 200-jähriges Bestehen. Das im Weinbrenner-Stil errichtete Gebäude soll der Bevölkerung am Sonntag, 15. März, bei zwei Führungen um 15 und 17 Uhr vorgestellt werden.

Geleitet werden sie von Dr. Ulrich Maximilian Schumann, dem Präsidenten der Weinbrennergesellschaft Karlsruhe. Der Referent beantwortet dabei die Frage, ob das Gebäude eine „echte“ Weinbrenner-Kirche ist und welche Rolle der Baumeister Frommel bei ihrer Errichtung spielte, heißt es in der Ankündigung der Kirchengemeinde. Schumann beleuchtet auch die Frage, was die Kirche erzählt über die Zeit, in der sie gebaut wurde, und über die Menschen, die sie entworfen haben.

Für die Ausstellung wurden eigens Infotafeln gefertigt, die in der Kirche ausgestellt sind und noch bis Sonntag, 22. März, täglich von 17 bis 19 Uhr betrachtet werden können. Sonntags sind die Tafeln von 14.30 bis 16.30 Uhr zu sehen. An die Führungen schließt sich ein Imbiss und ein kleiner Umtrunk an. Anmeldungen zu den Touren sind erwünscht unter Telefon 06205/29 97 20. zg

