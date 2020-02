Fasnachtsparty am Valentinstag

Reilingen.„Frauen feiern anders“, das weiß Anette Schweiger, die bereits zum zweiten Mal die CDU-Frauenfasnacht in der in der Fritz-Mannherzhalle organisiert. Ein Jahr Pause hatte es gegeben im Narrentreiben für Frauen, als die katholischen Frauen (KFD) die Gruppe geschlossen haben. Die CDU entwickelte ein neues Konzept, organisiert auch die Verpflegung, fand den Raum und sorgte schon 2019 für viele Party-Frauen, die ihren Spaß hatten. Am Valentinstag, Freitag, 14. Februar, geht es um 19.31 Uhr in eine neue Runde mit der weiblichen Narretei. Zur Musik von „Rainer und Vanessa“, den Stimmungsmachern, kann getanzt und geschunkelt werden. Karten für 10 Euro gibt es noch bei Blütenzauber, Hauptstraße 68, Telefon: 06205/95 30 68, bei der Post und bei Anette Schweiger, Telefon 06205/3 09 07 48. zesa

