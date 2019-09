Feier für die Abc-Schützen

Reilingen.Der Unterricht für die Klassen zwei bis vier sowie sechs bis zehn der Schillerschule beginnt am Mittwoch, 11. September, und geht von 8.35 bis 12.25 Uhr. Die Ganztageskinder der Grundschule können bis 15.45 Uhr betreut werden. Wer dies in Anspruch nehmen möchte, der sollte sein Kind in der Kernzeitbetreuung bei Sven Seiler anmelden.

Für die 5. Klasse beginnt die Schule am Donnerstag, 12. September, 14 Uhr, mit einer kleinen Feier in der Aula. Die Abc-Schützen beginnen am Samstag, 14. September, 10 Uhr, mit einem ökumenischen Gottesdienst in der katholischen Kirche ihr Schulleben. Um 11 Uhr beginnt die Einschulungsfeier in der Fritz-Mannherz-Halle. zg

