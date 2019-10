Feier mit Weißwurst

Reilingen.Senioren, die ein paar vergnügliche Stunden bei Musik, Weißbier, Weißwurst und Brezel verbringen wollen und das in netter Gesellschaft, sind am Donnerstag, 10. Oktober, 11 Uhr, in die Mehrzweckhalle der Fritz-Mannherz-Hallen eingeladen.

Bereits zum siebten Mal lädt die Gemeinde alle ihre Senioren ab 65 Jahren zum Weißwurst-Frühschoppen ein. Die Gäste sollen sich kulinarisch mit bayrischen Spezialitäten verwöhnen lassen und ein paar schöne Stunden unter Gleichgesinnten bei Musik zum Mitsingen, Mittanzen und Mitschunkeln genießen. Musikalisch unterhalten wird den Saal der Seemanns-Chor der Marinekameradschaft Hockenheim, der Musikverein Harmonie Reilingen und der Reilinger Liedermacher Wolfgang Danner.

Alle Senioren ab 65 Jahren sind zu diesem Event eingeladen. Es würde die Gemeinde freuen, wenn wie in den Vorjahren viele Seniorinnen und Senioren passend zum „Oktoberfest-Ambiente“ gekleidet im Trachten-Look zur Auflockerung der Veranstaltung beitragen könnten. Das schönste Dirndl und die schönste Lederhose werden prämiert.

Anmeldungen nehmen Ute Heger, Zimmer 213a, Telefon 06205/95 21 12 (ute.heger@reilingen.de), Sandra Schmidt, Zimmer 213, Telefon 06205/95 21 32 (sandra.schmidt@reilingen.de) und Uwe Schuppel, Zimmer 213, Telefon 95 21 13 (uwe.schuppel@reilingen.de) bis spätestens Freitag, 4. Oktober, bis 12 Uhr entgegen. zg

