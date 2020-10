Feier ohne Rummelplatz

Reilingen.An Kerwe wird nicht wie gewohnt gefeiert. Der Rummelplatz setzt in diesem Jahr aus, dafür gibt es kulinarische Angebote. Der Angelsportverein lädt am Kerwesonntag, 25. Oktober, zum „Fisch-to-go-Essen“ ein. In der Zeit von 11 bis 13 Uhr und 16 bis 18 Uhr können frisch gebackene Zanderfilet und geräucherte Forellen unter www.asv-reilingen.de vorbestellt werden.

Im „Grünen Baum“ findet am Montag, 26. Oktober, der traditionelle Kerwe-Frühschoppen statt. Ab 10 Uhr freut sich das Team um Klaus Laier auf Besucher. Typische Kerwe-Speisen warten auf ihre Abnehmer. Um eine Reservierung unter Telefon 06205/45 49 wird gebeten. gv

