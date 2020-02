Feinschliff fürs Konzert

Reilingen.Die Musiker des Hohner-Akkordeon-Orchesters (HAO) bereiten sich intensiv auf das Jahreskonzert am Sonntag, 15. März, vor.

Nach dem riesigen Erfolg beim World Music Festival in Innsbruck 2019 freut sich das Orchester über die Neuzugänge aus dem vereinseigenen Jugendorchester. Diese gilt es nun an die gehobene Orchesterarbeit für konzertante Musik heranzuführen und für das spielerische Niveau der Kunststufe auszubilden. Deshalb nahm auch die Jugend am DHV Seminar „Konzertante Orchestermusik neu interpretiert“ in der Landesakademie für Jugendbildung in Weil der Stadt teil. Nicht nur die Jugendlichen, sondern auch versierte Akkordeonisten aus Reilingen und Umgebung sowie Percussionisten nutzten das Seminar, um ihr spielerisches Können zu vertiefen.

Die Musiker verbrachten das Wochenende gemeinsam in Weil der Stadt und hatten dort die Möglichkeit, Teile aus den Stücken für das anstehende Konzert zu perfektionieren. Johannes Grebencikov, Seminarleiter und musikalischer Leiter des HOA, schaffte es, mit Spaß, Fingerspitzengefühl und bildhaften Beschreibungen den Musizierenden die Intension und den Charakter der Stücke näherzubringen.

Restkarten für das Konzert am Sonntag, 15. März, in der Mannherz-Halle sind direkt bei den Aktiven sowie den Vorverkaufsstellen, bei der Volksbank, der Sparkasse, in der Poststelle und im Bürgerbüro auf dem Rathaus erhältlich. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 26.02.2020