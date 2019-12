Felix Terlinden ist erneut Clubmeister

Reilingen.Zu seiner Winterfeier lud der Allgemeine Motorsport-Club (AMC) im ADAC in die Räumlichkeiten im Reilinger Hof ein. Der stellvertretende Vorsitzende Jens Kilian stellte den Jahresrückblick in Bild und Ton dar; dabei ließ er sämtliche Veranstaltungen Revue passieren.

Anschließend folgte ein langer Reigen an Ehrungen: Daniel Lang gewann die Clubmeisterschaft im Jugend-Kart-Slalom und Felix Terlinden erneut die Clubmeisterschaft aller Disziplinen. Im ersten Teil des Abends wurde Luca Kumpf für zehnjährige Mitgliedschaft und Maike und Karlheinz Schifferdecker für 25 Jahre Mitgliedschaft mit einer Glastrophäe samt Urkunde geehrt. Für 100 erreichte Jugend Sportabzeichen Punkte erhielt Linus Kilian die bronzene Nadel überreicht. Die ADAC Ewald-Kroth-Medaille gibt es in fünf verschiedenen Stufen, die Stufe in Bronze erhalten diejenigen, die länger als zwei Jahre als Sportwart mitgewirkt haben. Diese Auszeichnung konnte an diesem Abend Markus Liebenstein, Peter Ackermann und Swen Klyk in Empfang nehmen.

Für erfolgreiche Teilnahme an den Fahrrad-Regional- und dem Endturnier bekamen Daniel Buzengeiger, Emma Grünberg, Franziska Lang, Nora Fillinger, Bastian Fellner und Merit Hieroth Pokale überreicht. Wie die Jahre zuvor wurden die Erstplatzierten von der Jugend-Kart-Slalom-Geburtstagsfeier im Familien Vergleichskampf bei der Winterfeier geehrt. Der dritte Platz ging an Moritz und Frank Lederer, der zweite Platz an Linus und Jens Kilian und als Sieger ließen sich Thiederik und Felix Terlinden feiern. Für fleißige Trainingsbesuche wurden Magdalena Terlinden, Max Burghardt, und Vincent Werts ausgezeichnet.

Top Platzierungen für den AMC

Beim Jugend-Kart-Slalom werden die zehn besten Ergebnisse je Klasse gewertet. So konnte in der Altersklasse eins Tayler Acilanmak den sechsten Platz belegen, der fünfte Rang ging an Jannis Zararis, der vierte Platz an Leon Acilanmak und den dritten Platz sicherte sich Linus Kilian. Den zweiten Platz belegte Thiederik Terlinden und Daniel Lang den ersten Platz. In der Klasse zwei wurde Julian Schütz Zweiter und Moritz Lederer Erster.

Für überregionale Teilnahme an Jugend-Kart-Slalom-Endturnieren erhielten Leon Acilanmak, Linus Kilian, Moritz Lederer, Thiederik Terlinden und Daniel Lang eine besondere Trophäe. Weiter ging es mit den Automobil Youngster Cup Fahren. Hier belegte in der Klasse eins Luca Kumpf den dritten Platz, über den zweiten Platz konnte sich Justin Römpert freuen und Tim Schestag ließ sich als Sieger feiern. In der Klasse zwei Youngster Cup belegte Nico Fritz den zweiten Rang und Platz eins ging an Sebastian Welters. Erfreulich waren auch die Youngster Cup Ergebnisse, zu denen sich Luca Kumpf sowie Justin Römpert und Tim Schestag, die sowohl bei der deutschen Meisterschaft, als auch beim ADAC Bundesendlauf den AMC würdig vertreten konnten, zur Deutschen Meisterschaft qualifizieren konnte. Bei den Automobil Slalomeinsteigern bekam Justin Römpert für den zweiten Platz und Tim Schestag für den ersten Platz einen Pokal überreicht. Ein Dank ging an Trainer Gerd Römpert.

Beim Slalom stark vertreten

Beim Automobil-Clubslalom war der AMC wieder stark vertreten. Dort sicherten sich Karl Deubel, Frank Hieroth, Diana Terlinden, Dennis Müller-Scarciglia, Christian Deubel, Markus Liebenstein, Marvin Ackermann die Plätze elf bis fünf. Den vierten Platz erreichte Felix Terlinden, den dritten Platz Peter Ackermann und Julia Herzog den zweiten Rang. Sieger war Ralf Herzog.

Beim DMSB Automobil Slalom ging der dritte Platz an Peter Ackermann, den zweiten Rang sicherte sich Ralf Herzog und Julia Herzog den ersten Platz. Für erfolgreiche Teilnahme an Motorrad Slalom Veranstaltungen wurde Peter Ackermann geehrt. Auch die erfolgreichen Retro Rallye-Teilnehmer Karl und Christian Deubel wurden geehrt. gr

