Ferien rund um den Bauwagen

Reilingen.Auf dem Gelände der Bürgerbegegnungsstätte startete die Sommerferienbetreuung für die Grundschulkinder in die zweite Woche. Einige Knaller standen auf dem Programm.

Spiele mit Bewegung kamen nicht zu kurz – spannende Schnitzeljagden, Fahrradtouren durch Wald und Flur und sogar eine Modenschau am Waldrand. Zwei Förster führten die jüngeren Grundschulkinder durch den Wald. Spielerisch wurde die Natur entdeckt.

Aber auch rund um die Bürgerbegegnungsstätte war Action angesagt. Selbständig bauten die Kinder aus Zweigen und Stöcken gemütliche Lager. Auch die Gokarts und Racer wurden erprobt. Wer es ruhiger wollte, konnte basteln und malen.

Das Mittagessen wurde wie immer liebevoll von den Küchenfeen zubereitet, frisch in den Wald geliefert und gemeinsam auf dem Gelände der Bürgerbegegnungsstätte genossen.

So kam eine einzigartige Gemeinschaft auf, die es so nur im Wald während der Ferienbetreuung gibt, heißt es in der Pressemitteilung der Kommunalen Betreuung.

Fragen beantwortet Sven Seiler, Telefon 06205/2 89 02 54, oder E-Mail sven.seiler(@)reilingen.de. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 21.08.2020