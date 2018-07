Anzeige

Reilingen.Das kommunale Betreuungsteam bietet erstmals über die gesamten Sommerferien eine Ferienbetreuung an. Die ersten drei Wochen werden die Kinder in der Bürgerbegegnungsstätte Reilingen unter dem Motto „Ferienspaß rund um den Bauwagen“ betreut. In den letzten drei Wochen ist die Ferienbetreuung wieder wie gewohnt an der Schillerschule.

Aktivitäten für alle Sinne und jeden Geschmack sind angedacht. Neben den Klassikern wie Basteln, Sport und Bewegung wird es unter anderem eine Waldführung mit Förster Andreas Kolb geben und einen Ausflug, der viel über die nur scheinbar gute, alte Zeit verraten wird. Ebenso wird Josef Walch mit einigen Schülern eine Garage bemalen. Darüber hinaus lässt die kommunale Betreuung auch beim Spielen eine „lange Leine“.

Anmeldungen sind noch bis zum 20. Juli möglich. Fragen beantwortet Sven Seiler unter Telefon 06205/2 89 02 54 oder per E-Mail an: Kernzeit@Reilingen.de. zg