Fetzige Party mit Dougie

Reilingen/Hockenheim.Der Frühling ist da und der Mai rückt immer näher. Und damit ist es wieder Zeit für das RKG Waldfest zum „Tag der Arbeit“, Mittwoch, 1. Mai, im Alten Fahrerlager in Hockenheim. Nach dem Erfolg im letzten Jahr erhöhen die Ringer die Schlagzahl und erweitern die Dauer auf vier Tage.

Das bedeutet, dass es ab morgen, Samstag, ab 17 Uhr, für alle feierwütigen Freunde gepflegter Waldfest-Atmosphäre los geht. Unter dem Motto „Aufstiegsparty“ feiern die Ringer mit ihren Gästen den Aufstieg in die Ringer-Bundesliga. Als Highlight des Abends präsentieren sie die Band „Dougie and the Blind Brothers“. Um dem Abend einen würdigen Rahmen zu verpassen, wird dazu die allseits bekannte Ringerbar geöffnet.

Das zweite Highlight wird der „Tanz in den Mai“ sein, bei dem DJ Jäägi das Fahrerlager dienstags ab 18 Uhr mit Partymusik in absolute Feierstimmung versetzen wird. Auch hier darf die Ringerbar nicht fehlen. Am Sonntag, 28. April. und am Mittwoch, 1. Mai, öffnet das Fest ab 11 Uhr und bietet eine reichliche Anzahl an Speis und Trank. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 26.04.2019