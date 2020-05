Feuer beschädigt Hochsitz am See

Reilingen.Bei einem Böschungsbrand am Mittwoch kurz nach 13 Uhr hat ein Hochsitz am Anglersee in der Speyerer Straße Feuer gefangen und ist stark beschädigt worden. Die Grünfläche sowie ein Baum wurden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Freiwillige Feuerwehr Reilingen löschte die noch glimmende Brandstelle ab.

Nach bisherigen Ermittlungen wurde unterhalb des Hochsitzes ein Feuer gemacht, das dann den Brand auslöste. An der Brandstelle wurden mehrere leere Flaschen und Dosen vorgefunden und sichergestellt. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06205/3 11 29 beim Polizeiposten Neulußheim oder außerhalb dessen Öffnungszeiten unter Telefon 06205/2 86 00 beim Polizeirevier Hockenheim zu melden. pol

