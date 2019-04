Fiesta kracht in Unfallwagen

Reilingen.Zu einem Auffahrunfall war es an der Ampelanlage an der Abfahrt zur L 723 am Montag kurz vor 17 Uhr gekommen. Laut Mitteilung der Polizei von gestern waren daran vier Fahrzeuge beteiligt. Verursacht hatte den Unfall eine aus Philippsburg stammende Opel-Astra-Fahrerin, die die verkehrsbedingt haltenden Fahrzeuge übersehen hatte, so die Polizei. Der Opel Astra sowie ein Renault Clio und Audi A 4 waren nicht mehr fahrbereit und mussten abtransportiert werden.

Unmittelbar nach dem ersten Unfall kam es außerdem zu einem zweiten Zusammenstoß, bei dem eine Ford-Fiesta-Fahrerin auf den Opel der ursprünglichen Unfallverursacherin auffuhr. Verletzt wurde niemand. pol

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 17.04.2019