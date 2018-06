Anzeige

Reilingen.„Man fühlt und spürt es, der liebe Gott ist ein Reilinger – und sogar ein Reilinger Angler.“ Bürgermeister Stefan Weisbrod sah bei der Inthronisierung des Königs im Festzelt des Angelsportvereins dafür gute Gründe: Schließlich war dem Fischerfest das Wetterglück treu.

Hatte es vorm Festbeginn in der Nacht zum Freitag noch gewittert und die Wolken wahre Sturzfluten entlassen, so schien das ganze Wochenende über eine strahlende Sonne vom kurpfälzischen Himmel. „Ihr verdient diese Wertschätzung“, wandte sich Weisbrod an die Gästeschar und verkündete, dass der neue König bald schon die Bühne erklimmen werde.

Denn schon vor einigen Wochen hatten die ASVler in Ketsch ihren Regenten ausgefischt und sich gefreut, dass Dominik Mattern die Ehrenkette umgelegt bekommen würde. Der 30-Jährige strahlte unablässig, seitdem das Festzelt unter der Regie des neuen ASV-Vorsitzenden Helmut Berlinghof für die Besucher geöffnet wurde.