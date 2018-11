Fitness im Alter steigern

Reilingen.Heute stellt die Zeit der Jugend und der Jahre als junge Erwachsene einen viel kleineren Anteil der Lebenszeit dar, als noch vor 100 Jahren, weil die Gesellschaft viel älter werden kann. Auch als älterer Mensch wird es immer wichtiger, etwas durch gesunde Lebensweise, körperliche und geistige Bewegung zu tun, um ein Leben in Gesundheit und Würde zu erreichen.

Das das katholische Bildungswerk bietet einen „LimA-Kurs“ (Lebensqualität im Alter) an. Die Kurse basieren auf wissenschaftlichen Untersuchungen, die zeigen, dass abwechslungsreiches Training Effekte für den Erhalt und die Verbesserung der Lebensqualität im Alter hat. Der Kurs beschäftigt sich mit den Themen Gedächtnis, mit Freude geistig fit bleiben, beweglich bleiben und sich entspannen, Alltagsfähigkeiten, sich auf neue Herausforderungen einstellen, Lebenssinn, Lebens- und Glaubensfragen besprechen, und Kraftquellen. Teilnehmen kann, wer sich aktiv in einer Gruppe über längere Zeit mit Altersthemen befassen und etwas für die eigene Lebensqualität tun will. Die Kursgröße ist auf 16 Teilnehmende begrenzt.

Der Kurs beginnt am Montag, 5. November, und geht von 16 bis 17.30 Uhr. Er findet an acht Montagen im neuen Gemeindezentrum St. Wendelin, im Wendelinushaus, statt. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 02.11.2018