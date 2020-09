Fitnessstatus herausfinden

Reilingen.Das Erasmusprogramm der Europäischen Union bietet zwischen Mittwoch, 23. September, und Mittwoch, 30. September, die Teilnahme an der Europäischen Woche des Sports an, wie der TBG Reilingen mitteilt. Ziel ist es, den aktuellen gesundheitsorientierten Fitnessstatus der Teilnehmer zu ermitteln.

Unter dem Motto „Macht alle mit“ können Erwachsene das Europäische Fitnessabzeichen und Kinder zwischen fünf und zehn Jahren das Kinderturnabzeichen erwerben. Dabei werden die Regeln der Hygienevorschriften beachtet.

Am Samstag, 26. September, bietet auch die TBG ab 9 Uhr die Möglichkeit dazu an. Der Sporttag, zu dem die TBG alle Interessierten einlädt, findet in der Fritz-Mannherz-Halle, Wilhelmstraße 42/3, im Untergeschoss Spiegelsaal 1 und 2 statt. Eine Anmeldung per E-Mail an turnen@tbg-reilingen.de ist erforderlich. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 23.09.2020