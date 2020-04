Fonds hat sein Volumen verdreifacht

Reilingen/Hamburg.Der Zuspruch hält an: Der „Dirk Müller Premium Aktion Fonds“ trotzt dem Coronavirus und erfreut sich über einen großen Anstieg im Anlagevolumen. Der Fonds verwaltet jetzt über 500 Millionen Euro Fondsvolumen. Das teilt Müllers Unternehmen Ethos in einer Pressemeldung mit.

Erst Mitte März hatte der „Dirk Müller Premium Aktion Fonds“ die Marke von 250 Millionen Euro Fondsvolumen überschritten. Nun wurde mit 500 Millionen Euro der nächste Meilenstein erreicht. Innerhalb der vergangenen zwei Monate hat der Fonds sein Anlagevolumen damit sogar fast verdreifacht, heißt es in der Meldung weiter.

Marktumfeld genau analysieren

„Der Zuspruch, den wir in den letzten Tagen und Wochen erleben, ist wirklich unglaublich. Für uns spielt es aber keine Rolle, ob wir nun 100 000 Euro, 100 Millionen Euro oder 500 Millionen Euro verwalten – unsere Strategie ändert sich nicht und wir werden weiter mit größter Sorgfalt handeln. Weiterhin gilt es, das derzeitige Marktumfeld mit voller Konzentration und Fokussierung zu analysieren, um für unsere Anleger in diesen Tagen zumindest im Depot etwas Stabilität und Sicherheit zu haben“, erklärt Dirk Müller. „Wir freuen uns, dass wir zuletzt so viel Zuspruch erhalten und die Menschen unser Konzept verstehen.“

Über die Internetseite www.dirk-mueller-fonds.de erhalte der Anleger stets aktuelle Informationen über Entwicklungen im Fonds sowie die neueste Markteinschätzung von Dirk Müller. Darüber hinaus sind er und sein Team in regelmäßigen Webinaren, im Forum, auf Facebook oder auf dem jährlichen Anlegerkongress im direkten und persönlichen Austausch mit ihren interessierten Anlegern. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 17.04.2020