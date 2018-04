„Formel 1 des Pferdesports“ ist am Start

Da staubt’s ganz schön: Dominique Stadtler von der Turnierleitung beim Hindernisfahren. Der zweite Vorsitzende des Reitervereins hat seine Pferde im Griff. Er feierte bei den Zweispännern bereits beachtliche Erfolge. © Reiterverein

Reilingen.Nach einer einjährigen Pause ist es dieses Jahr Mitte Mai endlich wieder soweit: Die baden-württembergischen Meisterschaften der Ein- und Zweispänner finden beim Reiterverein Reilingen statt. Am Freitag, 11. Mai, steht die Dressur, am Samstag, 12. Mai, die Geländefahrt und am Sonntag, 13. Mai, das Kegelfahren auf dem Programm. In Reilingen ist Saisonstart, das verspricht ein hochkarätiges

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 11.04.2018