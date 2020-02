Fotografie und Malerei im spannenden Dialog

Reilingen/Wiesloch.„CLIK“ – unter diesem Motto steht die Ausstellung der Reilinger Fotografin Christina Lourenço und der Dielheimer Malerin Iris Kratzmeier. Die beiden Künstlerinnen präsentieren ab Freitag, 6. März, eine Auswahl ihrer Werke im Rathaus Wiesloch.

Neben der Eventfotografie bei Kunst- und Kulturveranstaltungen hält Christina Lourenço mit der Landschafts- und Architekturfotografie Orte und deren Besonderheiten fotografisch auf künstlerische Weise fest. Eines ist Christina Lourenço dabei sehr wichtig: die Natürlichkeit zu wahren. Ihr Fokus liegt auf ehrlicher und hochwertiger Fotografie. Dabei arbeitet sie auch an Themen wie Porträts und Stillleben. Hier trifft Fotografie auf Malerei.

Iris Kratzmeier, Kunstpädagogin und Kunstvermittlerin an der Kunsthalle Mannheim, widmet sich der Malerei und Grafik in vielfältiger Weise. Ihre Motive begegnen ihr im Alltag. Das sind Personen, Stillleben, Raum- und Naturdarstellungen. Hierbei arbeitet sie hauptsächlich mit Ölfarben auf Leinwand, eng an eine realistische Darstellung gelehnt, wobei das Bild eine eigens interpretierte Wirklichkeit darstellt.

Mit dieser Ausstellung schlagen Christina Lourenço und Iris Kratzmeier jedoch nicht nur einen Bogen zwischen Fotografie und Malerei, sondern auch zur hiesigen Schiller-Grundschule, an der beide Künstlerinnen hauptberuflich als Lehrkräfte tätig sind. Richard Ziehensack, langjähriger Kollege und Wieslocher Stadtrat, hält die Laudatio.

Die Ausstellung wird mit einer Vernissage am Freitag, 6. März, 19 Uhr, mit musikalischer Untermalung eröffnet. Sie ist zu den üblichen Zeiten des Rathauses geöffnet. zg

