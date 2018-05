Anzeige

Reilingen/Jargeau.Die Jumelage in Frankreich ist eröffnet: „Bienvenu les amis de Reilingen“ – mit einem herzlichen Empfang an der Markthalle von Jargeau wurden die Reilinger am Donnerstagabend sehr freundlich begrüßt in der Partnergemeinde. „Französischer Käse küsst Reilinger Erdbeeren“ – mit diesem kulinarischen Auftakt begann eine wieder interessante Begegnung deutsch-französischer Freundschaft, berichtet Bürgermeister Stefan Weisbrod aus Frankreich.

„Wir sehen, fühlen und schmecken hier immer wieder große und weite Herzen für unsere fast 30-jährige Verbundenheit“, sagte Weisbrod bei der Begrüßung. Nach einer weiten, aber schönen Reise in die bezaubernde Mitte der Grande Nation warteten drei erlebnisreiche Tage entlang der Loire auf die Reilinger Delegation.

Der Vorsitzende der französischen Partnerschaftsfreunde, Volker Billen mit seiner Frau Sophie Heron, haben mit viel Liebe zum Detail ein spannendes Besuchsprogramm vorbereitet. Neben dem Besuch der traditionsreichen Stadt Amboise an der Loire mit der Besichtigung des berühmten Schlosses freuen sich die Gäste genauso auf das große europäische Weltkulturenfest in Jargeau am Samstag.