Freude über viele Erstspender

Reilingen.Als Blutspende bezeichnet man die freiwillige Abgabe einer gewissen Menge Blutes. Das Blut wird anschließend untersucht, aufbereitet und für medizinische, wissenschaftliche und pharmazeutische Zwecke verwendet. Die entnommene Menge liegt in der Regel bei einem halben Liter. 107 freiwillige Spender erschienen jetzt in den Fritz-Mannherz-Hallen, um ihr Blut dem guten Zweck zu spenden. Besonders bemerkenswert ist hierbei die hohe Zahl von 28 Erstspendern.

Durchgeführt hatte die Spendenaktion der Kreisverband Mannheim des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). In der Mehrzweckhalle war genug Platz, um großzügige Abstände zu gewährleisten, und es wurde sehr sorgfältig darauf geachtet, Spender und Personal so gut wie nur irgend möglich zu schützen. So wurde vor Einlass bei den Spendern Fieber gemessen, alle mussten ihre Hände desinfizieren und erhielten eine neue Mund-Nase-Bedeckung. Alle Gegenstände, die mit Personen in Berührung kamen, wurden nach jedem Kontakt sofort desinfiziert.

Konserven dringend benötigt

Täglich werden in Deutschland rund 15 000 Blutspenden benötigt. Der Blutspendedienst des Roten Kreuzes in Deutschland sorgt für eine sichere und gesicherte Versorgung mit Blut sowie Blutpräparaten rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr. „Blutspender sind ganz besondere Menschen, denn sie übernehmen mit ihrer Blutspende gesellschaftliches Engagement und damit Verantwortung“, so das DRK. zg

