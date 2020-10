Friedensdekade lädt zum Gebet ein

Reilingen.Seit vier Jahrzehnten rufen die ökumenischen Friedensdekaden auf, um Frieden, Friedenserhaltung und das friedliche Miteinander zu beten. Auf die Anzahl der Kriege bezogen ist die Welt in diesen 40 Jahren friedlicher geworden. Betrachtet man heute jedoch Terror, Populismus, politische Grabenkämpfe und Cyberwar, sind neue Kriegsherde entstanden, die den Frieden bedrohen, heißt es in einer Pressemitteilung der Friedensdekade.

„Umkehr zum Frieden“ lädt als Motto dazu ein, diese Sichtweise immer wieder neu in den Blick zu nehmen und sie nie aus den Augen zu verlieren. Die Friedensdekade lädt zum gemeinsamen Gebet am 9., 12. und 17. November, jeweils um 19 Uhr, in die katholische Kirche und am 14,, 16. und 18. November, jeweils um 19 Uhr, in die evangelische Kirche ein. Am Mittwoch, 18. November, findet zugleich der Abschluss mit einem Gottesdienst zum Buß- und Bettag statt.

Interessenten werden gebeten, sich bei den jeweiligen Pfarrämtern zu den Andachten während der Öffnungszeiten anzumelden. ass

