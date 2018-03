Anzeige

Reilingen.Die Geschichten- und Natur-AG der ersten Klassen der Schillerschule arbeitete seit den Weihnachtsferien an ihrem Projekt „Natur im Winter und Frühling“. In dieser Zeit beschäftigten sich die Kinder mit Themen wie dem Winterschlaf des Igels und dem Überwintern von Standvögeln wie Amseln und Meisen. In den letzten Projektschritten befassten sich die Kinder mit Frühblühern wie Tulpen und Narzissen.

Jeder Schritt wurde von den Erstklässlern sorgfältig dokumentiert, so dass mit der Zeit eine ordentliche Projektmappe entstand.

Neben dem Eintauchen in die Natur ging es in dem Projekt besonders um die aktive Beteiligung der Kinder. So konnten sie am Ende jedes Projektschrittes darüber abstimmen, wie es in der nächsten Woche weiter gehen sollte. Nun wurde das Projekt nach zehn Schritten abgeschlossen. Durchgeführt wurde das Projekt von Robert Sommer, dem Auszubildenden der Kommunalen Betreuung. zg