Führt Altersschnitt von 43 zum Erfolg?

Reilingen.Die Liste des CDU-Ortsvereins zur Kommunalwahl führt interessierte und engagierte Menschen zusammen. „Wir wollen was verändern und nicht meckern“ war in der Vorstellung nicht nur einmal zu hören, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Die Kandidaten bilden eine breite Vielfalt von Lebenserfahrungen ab. Vom Auszubildenden bis zum Promovierten und vom Handwerker bis zum Kaufmann sind viele

...