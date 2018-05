Für gepflegte Animosität ist es nie zu spät

Anzeige

Reilingen.Wenn sich kleine Streitereien, ausgetragen mit trockenem norddeutschem Humor und „Hoggema Schlappschnuud“, mit Musik vermischen, kann dies nur eines bedeuten: Die „Begabten Hausfrauen“ sind wieder am Start, mittlerweile besser bekannt als „BH’s mit Verstärkung“. Am Sonntag wagten sich die BH’s , also Marina Nottbohm und Sabine Weyers, aus der pulsierenden Rennstadt Hockenheim zu einer Veranstaltung der SPD in das Fitness-Dorf Reilingen.

Mit einem seufzenden „Ah“ begrüßte Sabine Weyers die Gäste in der Aula der Schiller-Schule mit den Worten: „Endlisch mol widda in Reilingen.“ Keine Frage, dass sie mit diesem Satz alle Zuhörer gleich in helle Begeisterung versetzte und der Abend somit sofort in die Vollen gehen konnte.

Musikalisch stiegen die BH’s mit ihrer Verstärkung aus Klaus Nottbohm an der Gitarre, Oliver Brinkmann am Bass und Carsten Wagner am Schlagzeug mit einem Titel von Marika Rökk ein, und Sängerin Sabine wünschte „Eine Nacht voller Seeligkeit“.