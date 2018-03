Anzeige

Reilingen.Noch ist vom Frühling in diesen Tagen nicht allzu viel zu entdecken. Für Herbert Nehiba genau die richtige Zeit, die in öffentlichen Anlagen im Gemeindegebiet anzutreffenden Nisthilfen für einheimische Singvögel zu kontrollieren und zu säubern. Ein gut entwickelter Vogelbestand liegt dem begeisterten Hobby-Ornithologen sehr am Herzen. Denn er weiß: „Mit dem Frühjahrsputz sichern wir einen zügigen Neubezug der Nisthilfen und sorgen zudem für gesunden Nachwuchs“.

Wichtig sei es, die alten Nestgelege zu entfernen, zumal sich über die Wintermonate oft diverse Kleintiere einquartiert hätten. Auch Parasiten, wie Milben, Flöhe und Zecken zählen zu den ungebetenen Gästen.

Rund zwei Dutzend selbst gezimmerte Nisthilfen gehören zu dem von Nehiba betreuten Bestand. Sie sind im Bürgerpark, auf dem Friedhof oder im Umfeld der Bürgerbe-gegnungs- und Veranstaltungsstätte im Gemeindewald zu finden. Etwa einhundert Nistkästen wird Nehiba noch im Jahresverlauf im Auftrag der Gemeinde bei einem Fachanbieter beschaffen, die rund um den Reilinger See angebracht werden sollen. Sie sind eine der Ausgleichsmaßnahmen, die wegen der in das kommende Winterhalbjahr verlegten Pappel-Fällaktion zu leisten sind.