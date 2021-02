Für Notfall gerüstet: Defibrillator fürs Sportgelände

Thorsten Völlmer (v. l.), Personalleiter der Schaumaplast in Reilingen, Bürgermeister Stefan Weisbrod, SC-Vorsitzender Uli Kief, SC-Jugendleiter Markus Harder und Schaumaplast-Niederlassungsleiter Thomas Plautz stellen den Defibrillator in der Industriestraße vor. Eine solche Station wird in Kürze auch am Sportgelände des SC 08 realisiert werden.

© Nowey