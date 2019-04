FW stellen ihre Kandidaten vor

© spd

Reilingen.In lockerer Atmosphäre lernten die Besucher am ersten Nachbarschaftsstand der Freien Wähler die Kandidaten für die Gemeinderatswahl näher kennen. Jürgen Katzenberger, Sabine Petzold, Peter Geng und Frank Reeb hatten zum Gespräch in die Robert-Stolz-Straße einzuladen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Da zu diesem Zeitpunkt das Martinshorn der Freiwilligen Feuerwehr auf dem Weg zum Einsatz zu hören war, wurde viel Respekt für die Ehrenamtlichen im Rettungswesen geäußert. Die FW-Räte bestätigten, dass sie sich schon immer für die bestmögliche Ausstattung der Rettungskräfte in allen Bereichen eingesetzt hätten. Die Sicherheit der Bevölkerung und der Einsatzkräfte müsse oberste Priorität haben.

In diesem Zusammenhang kam auch die Parksituation in den Seitenstraßen zur Sprache, die bei Notfällen zu schweren Hindernissen führen könne.

Am Ostersamstag waren die Freien Wähler an ihrem traditionellen Osterstand präsent. Auch hier standen Fragen von Besuchern zur Verkehrssituation, besonders durch die Sperrung der Hockenheimer Straße, im Vordergrund.

Am Samstag, 27. April, laden die Freien Wähler ab 10 Uhr an einen Infostand in der Hauptstraße 91 ein. sp

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 25.04.2019