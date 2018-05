Gabi Feth-Biedermann trifft Richy Müller und Felix Klare

Anzeige

„Eine klasse Veranstaltung“, ist die 64-Jährige begeistert. Sie hat das Meet & Greet beim SWR-Sommerfestival auf dem Schlossplatz der Landeshauptstadt, das diese Zeitung verlost hat, gewonnen. Gemeinsam mit einem kleinen Kreis anderer Glückspilze wartet sie im Foyer des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau in einem Flügel des Neuen Schlosses bei einem Umtrunk auf die beiden Schauspieler. Und natürlich auf die Open-Air-Filmpremiere der Folge „Der Mann, der lügt“. Im Fernsehen ist der neue SWR-„Tatort“ erst in der zweiten Jahreshälfte zu sehen.

Entspannter Tag in Stuttgart

Gabi Feth-Biedermann hat sich mit ihrem Mann Friedrich frühzeitig auf den Weg gemacht, um den Staus zu entkommen und sich einen entspannten Tag in Stuttgart zu gönnen. Auch er sieht die „Tatort“-Krimis gerne. „Ich bin aber kein so eingefleischter Fan wie meine Frau“, sagt er. Und die verrät lachend: „Wenn ich am Sonntagabend die Titelmelodie höre, lasse ich alles stehen und liegen und renne wie ein Hase zum Fernseher.“

Richy Müller ist einer ihrer Lieblingskommissare. „Der ist ja wie ich in Mannheim aufgewachsen“, erklärt die quirlige Reilingerin, „er in Seckenheim und ich in der Neckarstadt. Vielleicht sind wir uns sogar mal in einer Disco in Monnem begegnet“, überlegt sie.

Von ihrem Gewinn hat sie beim Frühstück mit Mann, Tochter und Schwiegersohn erfahren. „Wir trinken samstags immer gemeinsam Kaffee, bevor ich zur Arbeit gehe“, berichtet die Leuchtenfachberaterin des Einrichtungshauses Ehrmann. „Ich habe auf meinem Smartphone die E-Mail-Benachrichtigung gesehen und mich riesig gefreut - und meine Familie mit mir.“

Neben dem Kölner Team zählen vor allem die Stuttgarter Ermittler zu den Favoriten von Gabi Feth-Biedermann und ihrem Mann. Die Fälle seien authentisch, nicht so psychologisch abgedreht. „Ganz normale Verbrechen eben, so könnte es sich auch in der Realität abspielen.“ Die Münsteraner Thiel (Axel Prahl) und Boerne (Jan Josef Liefers) mochte sie auch immer gerne, „aber die werden mir langsam zu albern“, kritisiert die Expertin.

Sie ist sozusagen vom Fach, hat schon Krimis veröffentlicht und ist in der Autorengruppe „LeseZeit“ aktiv. Der „Tatort“ am Sonntagabend ist da natürlich eine Pflichtveranstaltung, miträtseln vor dem Fernseher, wer der Mörder ist, gehört selbstverständlich dazu. „Ich überlege mir immer: Hätte ich den Fall auch so aufgelöst oder ein anderes Ende gewählt?“

Wo ist der braune Porsche?

Mittlerweile hat sich Richy Müller fast unbemerkt unter die Leute gemischt, die ersten zaghaften Selfies entstehen. „Wo ist denn Ihr brauner Porsche?“, will jemand wissen. Er erklärt, dass bei einer Veranstaltung wie dieser Premiere - zum Auftakt des viertägigen SWR-Sommerfestivals werden am späteren Abend 5000 Zuschauer erwartet - für die Sicherheit des Autos niemand garantieren könne und er deshalb in der Garage des Besitzers besser aufgehoben sei. Diese Frage, erzählt er gut gelaunt, werde ihm häufig gestellt, ebenso wie die nach seiner Größe: „Deswegen sage ich gleich: Ich bin ein Meter siebzig.“

Auch Gabi Feth-Biedermann plaudert unbefangen mit dem umgänglichen Schauspieler. Schnell stellt sich heraus, dass Hans-Jürgen, wie Richy eigentlich heißt, und Gabi einen Teil ihrer Kindheit - die beiden trennt nur ein Jahr Altersunterschied - nicht weit entfernt voneinander in der Zeppelinstraße und in der Waldhofstraße verbracht haben. Locker „babble“ die beiden - natürlich „uff Kurpälzisch“ - über gemeinsame Orte in ihrer Vergangenheit.

Felix Klare verspätet sich, ist deutlich zurückhaltender als sein offener Kollege, aber nicht unfreundlich. Und auch bald wieder verschwunden, nachdem geduldig alle Fotos mit den Gewinnern gemacht, die Widmungen geschrieben und die Autogrammwünsche ausnahmslos erfüllt sind. Da redet Richy Müller noch munter mit den Gästen weiter.

Blick hinter die Kulissen

Solange, bis es Zeit ist für die exklusive Backstage-Tour über das Festival-Gelände inklusive Blick in die Übertragungswagen von Funk und Fernsehen, in die Garderoben der Künstler und hinter die Bühne. Die Gewinner erfahren unter anderem, dass rund 300 Mitarbeiter für den Aufbau der Veranstaltung von Montag bis Donnerstag gebraucht haben oder dass die riesige Videoleinwand, auf der die Open-Air-Vorstellung am Abend zu sehen ist, neun Tonnen wiegt und 27 mal 13 Meter groß ist. Noch sind die Stuhlreihen leer, doch das ändert sich bald.

Und dann ist der Moment für „Deutschlands größte ,Tatort’-Premiere“ gekommen, wie Moderatorin Stephanie Haiber ankündigt. Die Krimireihe sei „eines der letzten großen Lagerfeuer mit durchschnittlich 9,5 Millionen Zuschauern“. Nach einer Darbietung des Akrobatik-Duos Alansia aus dem Europa-Park in Rust und einem Gespräch mit den beiden Fernseh-Kommissaren kann’s auch losgehen.

„Der Mann, der lügt“ ist der 22. Fall für die Kommissare Lannert und Bootz. Er zeigt, welche Folgen es für einen Menschen haben kann, in den Umkreis einer Mordermittlung zu geraten. Dieser „Tatort“ erzählt einen Mordfall aus der Sicht eines Verdächtigen, dessen Leben von den Ermittlern immer intensiver durchleuchtet wird, weil ihm immer mehr Ungereimtheiten nachgewiesen werden können. Und das Ende? Sagen wir mal vorsichtig: eine Überraschung. Und die ist nicht für alle Zuschauer - den Reaktionen nach zu urteilen - positiv.

Gabi Feth-Biedermann kommt mit ihrer Expertenmeinung zu dem Fazit: „Das war ein toller Tag“, schwärmt sie. „Aber zu dem Krimi kann ich nur sagen: Der ,Tatort’-Fan will glasklare, zufriedenstellende Lösungen.“ Mehr sei an dieser Stelle noch nicht verraten...

© Schwetzinger Zeitung, Sonntag, 20.05.2018