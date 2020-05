Gastronomische Vielfalt beim Genießen erhalten

Von Matthias Mühleisen

Reilingen. Für Stefan Weisbrod geht es um nicht weniger als den Erhalt eines Alleinstellungsmerkmals seiner Gemeinde: „Dass wir in Reilingen noch 16 Speisegaststätten haben, ist für diese Gemeindegrößenklasse etwas ganz Außerordentliches“, unterstreicht der Bürgermeister. Doch diese Vielfalt ist durch die Corona-Krise elementar bedroht, daher ziehe die Gemeinde derzeit jede Möglichkeit der Unterstützung. Ab sofort auch mit dem Essensgutschein „So isst Reilingen“. Bei der Aktion können die Käufer einen Gastronomiebon im Wert von 25 Euro zum Preis von 20 Euro kaufen und in allen 16 Lokalen einsetzen.

„Wir wissen natürlich, dass das nicht lebensrettend ist, aber wir denken, dass das kleine Zuschussprogramm doch Sinn macht und hoffen auf eine möglichst große Resonanz bei den Bürgern“, sagt Weisbrod bei der Vorstellung der Aktion im Gasthaus „Zum Löwen“, das die Gemeinde an Familie Ruck verpachtet hat. Bei der Gelegenheit erkundigt sich der Bürgermeister, wie die erste Woche seit der Wiederöffnung gelaufen ist.

Gastronom Andreas Ruck hätte ihm gerne Positiveres berichtet, doch er spricht aktuell von einem Rückgang des Geschäfts um drei Viertel im Vergleich zum Vorjahr. Nach einem starken Beginn sei die Gästefrequenz schnell wieder abgeflacht: „Uns fehlen noch Reservierungen für die kommende Woche.“ Ruck, der den Betrieb im August 2019 von seinen Eltern übernommen hat, sieht Angst und Verunsicherung als Hauptursachen für die Zurückhaltung der Gäste.

Für Gäste kein Grund zur Sorge

Dabei habe sich im Vergleich zur Zeit vor der coronabedingten Schließung praktisch nichts geändert, unterstreichen Ruck und sein Partner Lukas Lehn. Man desinfiziere sich beim Eintritt ins Lokal die Hände, das Tragen einer Maske auf dem Weg zum Tisch oder zu den Sanitärräumen sei freiwillig, nicht verpflichtend.

Vor allem müsse kein Besucher Angst um die Sicherheit persönlicher Daten haben, erklären Ruck und Lehn: „Es genügt die Angabe von Name und Telefonnummer, wie das seit eh und je üblich ist bei Reservierungen.“ Wohn- oder E-MailAdressen müssen nicht angegeben werden. Im „Löwen“ ist Reservierung nicht Pflicht, auch wenn sie den Gastronomen hilft, ihr Platzangebot abstimmen zu können.

Das ist durch die Abstandsregelungen beschränkt: Im Inneren stehen statt 60 Plätzen nur 33 zur Verfügung, dazu kommt der großzügige, geschmackvoll begrünte Biergarten. Der Außer-Haus-Verkauf funktioniere in einem A-la-carte-Restaurant weniger gut: „Verpackte Gerichte kommen nicht in der Qualität beim Kunden an, wie sie die Küche verlassen haben“, erklärt Andreas Ruck. Was dem „Löwen“ zu schaffen mache, sei das Ausbleiben von Gesellschaften zu Hochzeiten und anderen Familienfeiern, die einen wichtigen Teil des Geschäfts ausmachten.

Gleichzeitig drücken die Fixkosten: Allein für Strom zahlt Ruck im Monat 1400 Euro. „Das resultiert auch aus der Art, wie in der A-la-carte-Küche gekocht wird.“ Bürgermeister Stefan Weisbrod sieht in dieser Situation auch die Gemeinde als Verpächterin des historischen Dorfgemeinschaftshauses in der Verantwortung: „Es wird darum gehen, über die Pacht zu reden - die Familie Ruck soll ja auch über den Tag hinaus Pächter sein.“ Die Gemeinde habe ein nachhaltiges Interesse daran, dass die Gaststätte professionell bewirtschaftet wird.

Hygienestandards immer hoch

Was die Hygiene angeht, habe die Gastronomie auch vor Corona extrem hohe Standards gehabt, wirbt Andreas Ruck für Vertrauen. Für das Personal sei die Maskenpflicht zwar eine Erschwernis, doch die nehme man für die Sicherheit der Gäste gerne inkauf.

„Uns geht es darum, Bewusstseinsbildung zu betreiben“, fasst Weisbrod zusammen. „Wenn wir die Vielfalt erhalten wollen, müssen wir jetzt reagieren.“ Und für die Zeit nach Corona kann er sich Unterstützung für Aktionen vorstellen wie eine Gastronomiesafari oder ein Foodfestival in Reilingen. Dafür sei ein Sprecher der Gastronomie wünschenswert.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 29.05.2020