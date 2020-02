Gaußianer holen Titel

Reilingen/Hockenheim.Die Meisterschaften für Schulschachmannschaften des Mannheimer Bezirks wurden mit der stattlichen Zahl von 44 Mannschaften aus 16 Schulen an zwei Tagen ausgetragen.

In der Grundschule in Mannheim-Seckenheim kämpften 20 Grundschulmannschaften um den begehrten Pokal und die damit verbundene Qualifikation für die nordbadische Schulschachmeisterschaft im März in Karlsruhe. Nach sieben Runden hartem Kampf mit jeweils 15 Minuten Bedenkzeit pro Spieler konnte der Turnierleiter, Schulschachreferent Thomas Bareiß, den Pokal an die Mannschaft der Erich-Kästner-Grundschule überreichen.

Die Mannschaft der Schillerschule Reilingen, vertreten durch Daniel Buzengeiger, Theodor Baumgärtner, Marc Cotarlea und Thiederik Terlinden, erreichte einen hervorragenden 5. Platz erreichen. Der vor drei Jahren eingeführte Grundschul-Mädchen-Pokal ging an die Oststadtschule.

Reilingen wird Fünfter

Mit einer kleinen Süßigkeit für die Spitzenteams, einer Urkunde für jedes teilnehmende Team, einem Dank an Rektorin Michael Schott und nicht zuletzt mit dem Wunsch an die Sieger, in Karlsruhe ebenso erfolgreich zu sein, um somit das badische Schulschachfinale im März zu erreichen, ging der erste Teil des Turniers zu Ende.

Der zweite Turniertag fand für die anderen Wettkampfklassen (WK) zum ersten Mal im Liselotte-Gymnasium in Mannheim statt. Zwar waren keine Real- und Hauptschul-Mannschaften unter den 24 Vierer-Teams dabei, aber zwei reine Mädchenteams. Nach spannendem Turnier konnten den siegreichen Schulmannschaften die Pokale überreicht werden: der Mannschaft des Liselotte-Gymnasiums (WK1), der Mannschaft des Gauß-Gymnasiums Hockenheim (WK2), der Mannschaft des Feudenheim-Gymnasiums (WK3), den Mannschaften des Karl-Friedrich-Gymnasiums (WK4 und WK5) und der Mannschaft des Ursulinen-Gymnasiums (WK Mädchen).

Diese Teams haben sich damit ebenfalls für die nordbadischen Schulschachmeisterschaften qualifiziert. tb

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 05.02.2020